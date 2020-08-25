Офис Зеленского предупредил о переносе встречи советников лидеров нормандской четверки

В офисе президента Украины Владимира Зеленского предупредили о переносе встречи советников лидеров-участников нормандской четверки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Там уточнили, что это происходит, поскольку советник президента Франции Эммануэля Макрона находится в командировке.

Новость дополняется.

В «Нормандскую четверку» по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «Нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

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