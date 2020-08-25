Назначенная на август встреча советников «нормандской четверки» отменена
Назначенная ранее на 28 августа встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) отменена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам с российской стороны.
По его словам, встреча не состоится из-за отсутствия согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что встреча министров иностранных дел стран-участниц нормандского формата может состояться в сентябре текущего года.
В «Нормандскую четверку» по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «Нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.
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