Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинское государство разрушило свою экономику и утратило независимость. Об этом сообщил телеканал «Наш».

По его словам, Украина обладала всеми шансами стать полноправным субъектом международного права, но в дальнейшем начался обвал экономики, страна отказалась от ядерного оружия, в том числе из нехватки средств на зарплаты.

«Содержание ядерного оружия - это огромные расходы. Мы стали терять независимость потому, что стали разрушать свою экономику», — подчеркнул Азаров.

24 августа на Украине прошел День независимости. В центре Киева прошел ряд мероприятий, в частности, марш «защитников Украины», организованный бывшими участниками военной операции в Донбассе.

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