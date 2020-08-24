Путин и Лукашенко согласовали поставку вакцины от COVID-19 в Белоруссию

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о приоритетных поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссию, сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина, указано в сообщении. Кроме того, жители Белоруссии в добровольном порядке поучаствуют в третьем этапе испытаний препарата.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину под названием «Спутник V» для профилактики COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Больше информации о вакцине можно узнать на сайте российской вакцины от коронавируса.

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