Москва зеркально отреагирует на высылку из Австрии российского дипломата

Москва зеркально отреагирует на высылку российского дипломата из Австрии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Австрии.

В диппредставительстве возмутились «безосновательным решением австрийских властей», являющимся ущербным для конструктивных двусторонних отношений.

«Уверены, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать», — заявили в посольстве.

Ранее официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер сообщила о высылке дипломата из России. По данным СМИ, Австрия впервые объявила персоной нон грата российского диппредставителя из-за подозрений в промышленном шпионаже.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Австрия высылает из страны российского дипломата