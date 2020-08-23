Шойгу рассказал, когда состоится заседание глав минобороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ
Генерал армии Сергей Шойгу заявил, что совместное заседание глав оборонных ведомств государств-участников СНГ, государств-членов ШОС и ОДКБ состоится в Москве в начале сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление министр обороны РФ сделал на встрече с главой военного ведомства Армении Давидом Тонояном.
По его словам, военное сотрудничество России и Армении развивается как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур.
«Буду рад увидеть вас в начале сентября в Москве на совместном заседании глав оборонных ведомств государств-участников СНГ, государств-членов ШОС и ОДКБ», — сказал Шойгу.
Также он поблагодарил Тонояна за участие контингента ВС Армении в параде Победы на Красной площади 24 июня.
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