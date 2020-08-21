В Белоруссии заявили о недопустимости вмешательства в ситуацию со стороны ЕС

В Белоруссии считают неприемлемым вмешательство со стороны стран-членов Европейского союза (ЕС) в ситуацию в государстве. Об этом сообщает «БелТА».

Соответствующие обращения руководителям парламентов стран направили председатели Совета Республики и Палаты представителей парламента Белоруссии Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко.

По их мнению, политические заявления некоторых лиц граничат с вмешательством во внутренние дела республики, что является недопустимым.

В документе также отмечается, что выборы в Белоруссии были проведены в соответствии с ее конституцией и законами.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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