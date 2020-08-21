Экс-госсекретарь США заразился коронавирусом

Бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер и его жена Сьюзан заразились коронавирусом нового типа, они находятся на самоизоляции, сообщает CNN со ссылкой на представителя Бейкера Джона Уильямса.

Предпосылок для госпитализации супругов нет, отметил Уильямс. Он рассказал, что Бейкер продолжает работать из дома.

США занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано более 5,5 млн случаев заболевания, из них более 174 тысяч – с летальным исходом.

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