КС белорусской оппозиции призвал силовиков «защитить народ»

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова призвала военные и силовые структуры оказать помощь жителям республики и защитить в кризисной ситуации, сообщает «Интерфакс».

«Военные и силовые структуры, мы просим вас помочь нам и быть с нами и защитить ваш народ», — заявила Колесникова.

Она добавила, что всем сотрудникам силовых ведомств, перешедшим на сторону протестующих, будет гарантирована безопасность и в случае необходимости материальная поддержка.

Кандидат на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании в республике Координационного совета оппозиции 14 августа. В настоящее время она находится в Литве.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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