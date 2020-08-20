КС белорусской оппозиции призвал силовиков «защитить народ»
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова призвала военные и силовые структуры оказать помощь жителям республики и защитить в кризисной ситуации, сообщает «Интерфакс».
«Военные и силовые структуры, мы просим вас помочь нам и быть с нами и защитить ваш народ», — заявила Колесникова.
Она добавила, что всем сотрудникам силовых ведомств, перешедшим на сторону протестующих, будет гарантирована безопасность и в случае необходимости материальная поддержка.
Кандидат на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании в республике Координационного совета оппозиции 14 августа. В настоящее время она находится в Литве.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Белорусская оппозиция отреагировала на возбуждение дела против Коордиционного совета
— КС оппозиции Белоруссии скрыл с сайта фамилии своих участников