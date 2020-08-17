Лукашенко: белорусская власть никогда не падет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власть в стране «никогда не падет», и пообещал разобраться с ее противниками. Об этом сообщает «БелТА».

По мнению главы государства, противники действующей власти «людей отравили соцсетями» и сформировали у населения представление о том, что белорусская власть пала.

«Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть», – подчеркнул Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Пока вы меня не убьете»: Лукашенко отказался от новых выборов

— Лукашенко назвал условие передачи полномочий

— Лукашенко заявил, что без его жесткости «не было бы страны»