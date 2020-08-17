Лукашенко заявил, что работники МЗКТ своими протестами его «на колени не поставят»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что протестующие рабочие его «на колени не поставят». Об этом сообщает ТАСС.

«Не обижайтесь на меня, но меня вы на колени не поставите, и не делайте прежде всего, чтобы было хуже вам и вашим семьям», — сказал глава государства.

По его словам, работники завода ощутят последствия через неделю, когда устроят «бардак на предприятии». Он призвал протестующих задуматься над его словами.

«Слушайте, я это проходил. Я был директором и был обычным человеком, и я знаю, как это все делалось в середине 90-х. Этого в нашей стране не будет», — добавил Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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