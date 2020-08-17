Лукашенко заявил, что без его жесткости «не было бы страны»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в нем есть жесткость, но без нее «не было бы страны». Об этом сообщает «БелТА».

Лукашенко отметил, что «не святой» и что белорусы знают его жесткость.

«Вы знаете, что если бы не было жесткости, не было бы страны. Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам. Это главное», – заявил глава государства.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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