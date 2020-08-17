В автомобиле военного атташе России в Нидерландах нашли аппаратуру слежения
В служебном автомобиле военного атташе России в Нидерландах была обнаружена аппаратура слежения, сообщает российское министерство иностранных дел.
В МИД была вызвана временная поверенная в делах Нидерландах в России, указано в сообщении.
Российская сторона отметила, что подобные действия «усложняют и без того непростые двусторонние отношения» и выразила решительный протест. МИД также подчеркивает, что такие инциденты нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
Представителю Нидерландов указано на необходимость принять меры для недопущения подобных ситуаций.
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