Гинцбург: Запад пытается переманить ученых НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи

Запад пытается переманить в свои институты российских ученых из Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, заявил глава центра Александр Гинцбург на телеканале «Россия 1».

«Этому составу ученых позавидовал бы любой американский или европейский университет... Пытаются [перекупить сотрудников], да, но ничего не получится», — сказал Гинцбург.

Глава центра добавил, что коллектив собирался десять лет.

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