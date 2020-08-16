Байден на 9% опережает Трампа по популярности среди избирателей
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Большая часть американцев готова проголосовать на грядущих президентских выборах за кандидата от Демократической партии Джо Байдена, свидетельствуют данные очередного опроса населения, который устроили The Wall Street Journal и NBC News.
Так, поддержать Байдена намерены 50% респондентов. Притом действующему президенту Дональду Трампу выразил поддержку только 41% опрошенных.
Выборы в США намечены на 3 ноября.
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