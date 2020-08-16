Трамп заявил, что серьезно изучит возможность помилования Сноудена
Президент США Дональд Трамп пообещал серьезно изучить вопрос помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена, сообщает РИА «Новости».
«Я изучу это. Я не очень знаком с ситуацией Сноудена. Но я начну изучать это… Я очень внимательно изучу это», — сказал президент.
По словам Трампа, в американском обществе мнения по вопросу помилования Сноудена остаются полярными: многие считают, что с ним обошлись несправедливо.
Россия предоставила Сноудену временное убежище в 2013 году при условии, что он прекратит свою деятельность против США.
Ранее экс-сотрудник АНБ передал американским СМИ ряд секретных материалов о программах слежки разведслужб США и Великобритании в сети.
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