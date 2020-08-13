В Сербии задержан посол Азербайджана
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Азербайджанская Служба государственной безопасности сообщила о задержании посла Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова, передает РИА «Новости».
Его подозревают в присвоении крупной суммы денег, растрате бюджетных средств и других правонарушениях.
Уточняется, что уголовное дело находится в стадии расследования.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация о расследовании уголовного дела, добавили в ведомстве.