В Сербии задержан посол Азербайджана

Азербайджанская Служба государственной безопасности сообщила о задержании посла Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова, передает РИА «Новости».

Его подозревают в присвоении крупной суммы денег, растрате бюджетных средств и других правонарушениях.

Уточняется, что уголовное дело находится в стадии расследования.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация о расследовании уголовного дела, добавили в ведомстве.