Вице-премьер Трутнев ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев, у которого оказался положительный тест на коронавирус, ушел на самоизоляцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его помощника Тимура Чернышева.

Он уточнил, что Трутнев соблюдает самоизоляцию. Он должен был отправиться на Дальний Восток, где пройдут мероприятия с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина, но поездка отложена.

В настоящее время вице-премьер ждет результатов других тестов. Если они также окажутся положительными, то он будет участвовать в мероприятиях в онлайн-формате.

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 102. В общей сложности в стране зарегистрирован 902 701 случай COVID-19, число вылечившихся в России достигло 710 298, а число летальных исходов — 15 260.

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