Украина в очередной раз вышла из соглашений СНГ

Украина вышла еще из трех соглашений, подписанных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Соответствующее решение принял 12 августа украинский кабинет министров, передает ТАСС.

Речь идет о соглашениях о сотрудничестве в подготовке и повышении квалификации военных кадров для пограничных войск государств Содружества, о сотрудничестве в области культуры, а также о создании Совета по культурному сотрудничеству членов СНГ.

Соответствующие документы были подписаны в ноябре 1995 года, 26 мая 1995 года и в мае 1992 года.

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