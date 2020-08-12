Трамп высказался в адрес кандидата на пост вице-президента США от Байдена

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление кандидата на пост главы государства от Демократической партии Джо Байдена о намерении назначить сенатора Камалу Харрис на пост вице-президента в случае победы на выборах. Об этом сообщает NBC News.

Глава Белого дома выразил удивление по поводу выбранной соперником на президентских выборах кандидатурой. По его мнению, сенатор слабо показала себя в ходе праймериз демократов, несмотря на ожидания, и «потратила много денег».

Кроме того, он выразил мнение, что Харрис проявляется неуважение к Байдену, и назвал ее худшим вариантом, чем сенатор Элизабет Уоррен.

«Она говорила ужасные вещи о Сонном Джо (Байдене. — примечание «Газеты.Ru»), и трудно представить, что он ее выбрал», — заключил Трамп.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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