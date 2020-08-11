Призыв Тихановской не выходить на протест мог быть сделан под давлением

Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что политик могла сделать заявление к белорусам под давлением. Об этом сообщает Tut.by.

«Она была без связи со своим адвокатом. Мы видели, что прошли люди с оборудованием, похожим на видеотехнику — результат вы знаете», — сказала она.

Колесникова добавила, что у нее нет связи с Тихановской. Также она отметила, что не собирается уезжать из Белорусии.

Ранее в сети появилось видео, на котором Тихановская с листка читает обращение к белорусам, призывая не выходить на акции протеста.

Накануне вечером Тихановская посещала белорусский ЦИК. Она подала жалобу на результаты выборов в связи с выявленными нарушениями законодательства при подсчете голосов и потребовала повторного подсчета. После этого с ней не могли установить связь несколько часов. Позже стало известно, что она прибыла в Литву.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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