ЦИК Белоруссии обновил предварительные данные по президентским выборам
ЦИК Белоруссии обновил предварительные данные о результатах президентских выборов, сообщает RT.
Согласно информации комиссии, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.
Ранее сообщалось, что за Лукашенко проголосовали 80,23%, за Тихановскую — 9,9%.
От 1% до 2% набрали Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Анна Канопацкая.
Выборы президента прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
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