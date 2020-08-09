Макрон призвал Россию и Турцию оказать помощь Ливану после взрыва

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ожидает помощь от России и Турции в отношении пострадавшей от взрыва столицы Ливана. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Призыв был обращен также к Турции и России. Турция не смогла присоединиться к видеоконференции, но привнесет свою помощь. Я уверен, что Россия поступит так же», — сказал французский лидер на открытии международной донорской конференции по сбору средств для Ливана.

Макрон добавил, что главная цель – быстро и эффективно скоординировать помощь на местах для ливанского населения.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

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