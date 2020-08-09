Евросоюз разработает механизм против санкций США по «Северному потоку — 2»

Евросоюз разработает механизм против санкций третьих стран, включая ограничения США против газопровода «Северный поток — 2», рассказал посол ЕС в России Маркус Эдерер. Об этом пишет «Интерфакс».

«Европейская политика должна определяться в Европе, а не третьими странами», — подчеркнул Эдерер.

Посол добавил, что Еврокомиссия прорабатывает «Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС», что заложит механизм санкций и повысит устойчивость ЕС к санкциям третьих стран.

Реализация проекта «Северного потока — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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