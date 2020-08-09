В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента
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В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
В основной день голосования, 9 августа, участки будут работать с 8.00 до 20.00 мск.
Всего в ходе избирательной кампании созданы 5 767 участков для голосования, 44 из них находятся за границей.
На пост главы Белоруссии выдвигаются пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко, руководящего страной 26 лет. Также в бюллетенях есть графа «против всех».
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