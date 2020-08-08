Трамп обвиняет демократов в желании «украсть выборы»
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Представители Демократической партии США хотят «украсть выборы» президента страны, заявил действующий глава государства Дональд Трамп в ходе пресс-конференции. Трансляция ведется на сайте Белого дома.
Затягивая принятие пакета мер по поддержке экономики, лидеры демократов Нэнси Пэлоси и Чак Шумер «держат в заложниках» помощь людям, которые пострадали от пандемии новой коронавирусной инфекции, считает Трамп.
При этом президент заявил, что намерен подписать указы о поддержке в обход конгресса.
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