Трамп обвиняет демократов в желании «украсть выборы»

Представители Демократической партии США хотят «украсть выборы» президента страны, заявил действующий глава государства Дональд Трамп в ходе пресс-конференции. Трансляция ведется на сайте Белого дома.

Затягивая принятие пакета мер по поддержке экономики, лидеры демократов Нэнси Пэлоси и Чак Шумер «держат в заложниках» помощь людям, которые пострадали от пандемии новой коронавирусной инфекции, считает Трамп.

При этом президент заявил, что намерен подписать указы о поддержке в обход конгресса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Выборы — это референдум»: почему Трампу предсказывают поражение

— Предсказавший победу Трампа профессор дал прогноз по предстоящим выборам