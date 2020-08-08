Кравчук назвал четыре шага по прекращению конфликта в Донбассе

Первый президент Украины и представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире Obozrevatel TV назвал четыре шага по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Мы видим, что это надо сделать через переговоры — раз, через дискуссии — два, через компромиссы — три и через соответствующие уступки», — заявил Кравчук.

По его словам, Украина готова идти на уступки при соответствующих шагах со стороны Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик.

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