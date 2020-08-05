Патрушев заявил, что власти прибалтийских стран «выращивают» неонацизм

Власти прибалтийских государств открыто благоприятствуют росту неонацистских настроений в своих странах. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

По его словам, подавление инакомыслия, беззастенчивая пропаганда, лозунги агрессивного националистического содержания позволяют неонацистским движениям беспрепятственно распространяться.

«Нет препятствий для систематического проведения маршей легионеров СС, активно навязывается мысль, что эти группировки могут встать на пути надуманному «потенциальному российскому вторжению», — отметил Патрушев.

Ежегодно 16 марта в Риге проходит шествие легионеров СС (латышский добровольческий легион СС — национальное воинское формирование, созданное нацистским командованием в годы Второй мировой войны на территории Латвии) и их последователей. Это мероприятие вызывает осуждение многих государств мира, в том числе и со стороны России.

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