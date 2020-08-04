Белый дом: окончательное решение по TikTok будет озвучено в ближайшие дни

Власти США примут окончательное решение о мерах в отношении китайской социальной сети TikTok в течение нескольких дней, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента страны Кейли Макинани.

«В ближайшие дни США в связи с существующими рисками для национальной безопасности предпримут действия в отношении китайских приложений, в том числе TikTok <...> Все согласны, что необходимы изменения, особенно в связи с тем, что TikTok собирает большое количество данных о своих пользователях, что неприемлемо», — сказала Макинани.

Она отказалась раскрыть подробности относительно судьбы приложения.

Ранее после консультаций с главой США Дональдом Трампом корпорация Microsoft продолжила переговоры с компанией ByteDance о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Они должны завершиться не позднее 15 сентября.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в США рассматривают вопрос о блокировке китайских социальных сетей TikTok и WeChat из-за того, что приложения, предположительно, могут передавать личные данные пользователей властям КНР.

Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил намерение американских властей запретить данный софт из-за предполагаемой угрозы национальной безопасности, исходящей от руководства КНР.

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