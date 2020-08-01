Москва настаивает на взаимодействии с правоохранителями Белоруссии по делу задержанных россиян

Москва настаивает на плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и адвокатами по делу о 33 задержанных в Минске гражданах России. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, передает РИА «Новости».

«Те претензии и двоякие трактовки причин нахождения наших граждан на территории Республики Беларусь видятся необоснованными и надуманными, вызывают крайнее удивление», — подчеркнул дипломат.

По его словам, не существует фактов, указывающих на то, что эти люди намеревались нарушить общественный порядок. Мезенцев отметил, что Минск пока не предъявлял их.

Посол также рассказал, что встреча консульских сотрудников с задержанными россиянами продолжалась с 22.00 пятницы до 5.00 субботы (31 июля — 1 августа), консулы задали им необходимые вопросы, в том числе относительно их приезда в республику.

Мезенцев уточнил, что российским гражданам предъявлены обвинения по статьям 293 и 13 (приготовление к беспорядкам).

В конце июля в Минске сообщили о задержании более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал произошедшее чрезвычайным происшествием.

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