Внешняя разведка РФ узнала мнение Европы о задержании россиян в Белоруссии

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что правительственные круги в Европе считают задержание россиян в Белоруссии срежиссированной акцией. Об этом сообщает ТАСС.

«Должен сказать, что в европейских странах политические элиты, правительственные круги квалифицируют это как срежиссированную акцию, и это вызывает сожаление», — сказал он.

Нарышкин добавил, что внешняя разведка отслеживает зарубежные реакции на подобные события.

В конце июля в Минске сообщили о задержании более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал произошедшее чрезвычайным происшествием.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

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