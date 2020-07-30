Источник: Козак не направлял предложений о выходе России из переговоров по Донбассу

Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак направил коллегам по «нормандской четверке» письмо, в котором говорилось о неэффективности переговоров в формате политических советников, однако оно не содержало предложений о выходе РФ из переговоров по урегулированию в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам с российской стороны.

Источник отметил, что российская сторона предлагает ряд мер по повышению эффективности данных переговоров.

«Напротив, Россия последовательно предлагает ряд конкретных мер по повышению эффективности переговорного процесса в целях имплементации минских договоренностей и политического урегулирования конфликта на востоке Украины», — указал он.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Козак направил письмо советнику канцлера ФРГ Ангелы Меркель с копиями представителям Украины и Франции, где назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.

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