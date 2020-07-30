Эксперт оценил возможность переноса президентских выборов в США

Директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов считает, что перенос президентских выборов в США на более поздний срок невозможен, передает ТАСС.

«Перенос выборов, скорее всего, нереален, но Трамп пытается нащупать тему, которая помогла бы ему немножко подтянуться, потому что по всем опросам он явно отстает», — отметил эксперт.

По мнению Лукьянова, заявления Трампа о неточности почтового голосования вызваны стремлением компенсировать падение собственного рейтинга.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал перенести президентские выборы. По его словам, при голосовании по почте в 2020 году будут самые неточные и мошеннические выборы в истории.

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