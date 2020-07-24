Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Цепкало объяснил свой отъезд в Москву

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил порталу Tut.by, что уехал в Москву из-за угрозы ареста.

«Когда уже из второго органа из трех букв мне сказали точно, что дана команда о моем аресте, я стал подумывать о том, чтобы уехать», — сказал Цепкало.

Политик подчеркнул, что знакомые из МВД и КГБ предупредили его о возможном аресте. Также, по его словам, неизвестные приходили в школу к учителям его детей и просили подписать бумаги.

Цепкало отметил, что сейчас находится с детьми в Москве, но жена осталась в Белоруссии.

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