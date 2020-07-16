В Британии опубликуют доклад о «российском вмешательстве»

Комитет по безопасности британского парламента собирается опубликовать доклад о «российском вмешательстве» в выборы и референдум по Brexit до 22 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что члены комитета проголосовали единогласно за то, чтобы доклад, подготовленный в прошлом году, был опубликован до начала летних парламентских каникул.

Ранее сообщалось, что неопубликованный парламентский доклад о якобы российской угрозе содержит тезисы о вмешательстве Москвы в выборы, однако выводы о влиянии «российского вмешательства» на результаты референдума по Brexit в нем отсутствуют.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Британский парламент не смог дать ответ на вопрос о «российской угрозе»

— Девять россиян включили в доклад Британии о «российской угрозе», выяснили СМИ

— Джонсон: доказательств вмешательства России в политику Британии нет