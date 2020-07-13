МИД РФ выразил сожаление в связи с преобразованием Святой Софии в мечеть

В МИД РФ заявили, что сожалеют о решении Турции преобразовать храм-музей Святой Софии в мечеть. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

Захарова выразила надежду на то, что в дальнейшем храм будет в полной мере соответствовать статусу объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Ранее российский лидер Владимир Путин обратил внимание турецкого коллеги Тайипа Эрдогана на вызванный решением изменить статус Святой Софии сильный резонанс в России.

Кроме того, ранее глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявлял, что власти Турции намерены сохранить собор Святой Софии, который получил статус мечети, в качестве объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле заявляла, что глубоко сожалеет о решении турецких властей превратить собор Святой Софии в мечеть, так как данное решение принималось «без предварительного диалога».

Собор Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя.

В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращающий мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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