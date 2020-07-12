Лукашенко заявил, что отдал свое сердце Белоруссии, и назвал страну раем
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на празднике «Александрия собирает друзей» признался, что его сердце окончательно и бесповоротно принадлежит стране и белорусам, цитирует БелТА.
«Рай для каждого человека там, где находится его сердце», — начал выступление Лукашенко.
Он отметил, что в Белоруссии живет мудрый и сильный народ, который за всю свои историю пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени.
«Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам», --резюмировал президент.
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