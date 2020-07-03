Трамп посетит шоу фейерверков у горы Рашмор в честь Дня независимости

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит 3 июля шоу фейерверков на территории национального мемориала «Гора Рашмор» по случаю Дня независимости США, передает агентство Associated Press.

Ожидается, что на мероприятии, которое смогут посетить до 7,5 тыс. человек, глава государства выступит с речью.

Местные власти завили, что во время шоу не требуется соблюдать социальную дистанцию, а использование масок не обязательно. При этом организаторы мероприятия предоставят маски всем желающим. Мэр города Рапид-Сити, недалеко от горы Рашмор, Стив Аллендер предупредил, что после шоу можно ожидать очередного всплеска числа заражений коронавирусом.

На горе Рашмор расположен мемориал отцам-основателям Соединенных Штатов — скульптурные портреты четырем американским президентам: Джорджу Вашингтону, Томасу Джефферсону, Теодору Рузвельту и Аврааму Линкольну. Фейерверки там не запускались с 2009 года из-за угрозы возникновения пожаров.