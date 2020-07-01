Президенты России, Ирана и Турции начали видеосаммит по Сирии

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган начали видеосаммит по вопросам Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Трансляция саммита идет по иранскому государственному телевидению.

Конференцию открыл глава Ирана. Он напомнил, что очный саммит трех стран пришлось перенести из-за пандемии коронавируса в мире.

Кроме того, он отметил, что с начала пандемии в Сирии произошло много событий, поэтому проводится видеоконференция.

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