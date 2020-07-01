Анонсировано заседание рабочей группы по поправкам с участием Путина

Заседание рабочей группы по поправкам к Конституции России планируется на пятницу, 3 июля, заявил глава комитета Государственной думы по образованию Вячеслав Никонов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В заседании по видеосвязи примет участие президент России Владимир Путин, добавил Никонов.

Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.

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