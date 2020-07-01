Анонсировано заседание рабочей группы по поправкам с участием Путина
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Заседание рабочей группы по поправкам к Конституции России планируется на пятницу, 3 июля, заявил глава комитета Государственной думы по образованию Вячеслав Никонов. Об этом сообщает РИА «Новости».
В заседании по видеосвязи примет участие президент России Владимир Путин, добавил Никонов.
Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин проголосовал по поправкам в Конституцию
— Явка на голосовании по поправкам в Конституцию за шесть дней составила 55,22%
— В ОП заявили об отсутствии ограничений на любую агитацию по поправкам в Конституцию