Экс-президента Киргизии Атамбаева перевели из СИЗО в больницу с пневмонией

Бывшего киргизского президента Алмазбека Атамбаева перевели из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности в больницу с диагнозом «внебольничная двусторонняя пневмония», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета.

Уточняется, что ПЦР-анализы на COVID-19 у Атамбаева отрицательные.

В 2017 году Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову. Вскоре после этого на членов команды бывшего главы государства были возбуждены уголовные дела. Атамбаева лишили статуса экс-президента и обвинили в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

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