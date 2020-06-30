Экс-президента Киргизии Атамбаева перевели из СИЗО в больницу с пневмонией
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Бывшего киргизского президента Алмазбека Атамбаева перевели из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности в больницу с диагнозом «внебольничная двусторонняя пневмония», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета.
Уточняется, что ПЦР-анализы на COVID-19 у Атамбаева отрицательные.
В 2017 году Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову. Вскоре после этого на членов команды бывшего главы государства были возбуждены уголовные дела. Атамбаева лишили статуса экс-президента и обвинили в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
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