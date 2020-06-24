На Украине оспорили запрет въезжать в Россию без загранпаспорта

В окружной административный суд Киева поступили два иска об оспаривании запрета на въезд в Россию без заграничного паспорта, пишет пресс-служба суда.

«Поступило два иска к кабинету министров Украины относительно обжалования постановления, которым были внесены изменения в порядок пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией», — сообщили в суде.

Отмечается, что оспаривается постановление о том, что с 1 марта 2020 украинцы могут въезжать, следовать транзитом, пребывать и передвигаться по России только по заграничному паспорту.

Суд решает вопрос об открытии производств.