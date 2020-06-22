Парламент Армении одобрил поправки к конституции
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Парламент Армении одобрил принятие пакета поправок к конституции страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спикера парламента Арарата Мирзояна.
Поправки поддержали 89 депутатов, отметил Мирзоян.
Предлагаемые изменения предусматривают отставку главы Конституционного суда Армении и семи судей, назначенных на посты до вступления в силу Конституции 2015 года.
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