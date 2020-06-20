У шести сотрудников предвыборного штаба Трампа выявили COVID-19

Коронавирус нового типа выявлен у шести сотрудников штаба президента США Дональда Трампа, задействованных в подготовке арены предвыборного митинга в Талсе, Оклахома. Об этом сообщает Axios со ссылкой на директора штаба по внешним связям Тима Мерта.

Заболевшие находятся на карантине, никто из зараженных или контактировавших с ними людей не будет присутствовать на митинге, подчеркнул представитель штаба.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп проведет первый предвыборный митинг в Талсе, штат Оклахома. Ожидается, что десятки тысяч американцев соберутся внутри и за пределами места проведения мероприятия.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 2 млн случаев новой коронавирусной инфекции. Страна занимает первое место в мире по числу заболевших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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