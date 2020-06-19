Пашинян не приедет на парад Победы в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уведомил, что не посетит парад Победы в Москве, который состоится 24 июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы армянского кабмина.

Политик выразил сожаление по этому поводу и заявил, что не сможет приехать в российскую столицу на мероприятия по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Как вы знаете, я с большим удовольствием принял Ваше приглашение и собирался посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях. Однако, как впоследствии оказалось, существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит», — сказал Пашинян.

Ранее стало известно, что Пашинян заразился коронавирусом нового типа. При этом премьер Армении обещал приехать на парад Победы в Москву, если выздоровеет от COVID-19.

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