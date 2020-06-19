Болтон попросил отклонить иск Минюста и разрешить его книге появиться на свет

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обратился в суд и попросил отклонить иск властей, требующих приостановить выход его книги, передает ТАСС.

Бывший советник Дональда Трампа считает, что иск можно отклонить за неспособностью истца обосновать его.

«Болтон просит отклонить исковое заявление в связи с недостаточной обоснованностью претензий», — говорится в документе.

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.

Недавно Минюст США подал судебный иск к Болтону из-за готовящейся публикации его книги с мемуарами о работе в Белом доме. В исковом заявлении указывалось, что книга Болтона является явным нарушением соглашений, которые он подписал в качестве условия при приеме на работу.

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