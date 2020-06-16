Елену Зеленскую госпитализировали после выявления у нее COVID-19

Супругу президента Украины Владимира Зеленского Елену, у которой ранее выявили коронавирусную инфекцию, госпитализировали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что в настоящее время ее состояние здоровья стабильное. Врачи диагностировали у нее внегоспитальную двустороннюю полисегментарную пневмонию средней степени тяжести.

У самого президента и их детей тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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