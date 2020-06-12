Глава ВОЗ заявил об отсутствии единства в мире перед лицом пандемии

В настоящее время в мировом сообществе отсутствует единство перед лицом пандемии новой коронавирусной инфекции, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте организации.

Глава ВОЗ выразил обеспокоенность разобщенностью мира. Он напомнил об опасности вируса и подчеркнул, что подобной пандемии на планете не было со времен вспышки гриппа в 1918 году.

Добиться победы над коронавирусом можно исключительно в условиях «единства и солидарности», отметил Гебрейесус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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