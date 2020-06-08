Мадуро перечислил главных друзей Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что «настоящими друзьями» страны в настоящее время являются РФ, КНР, Иран и Куба, поскольку оказывают постоянную помощь республике, сообщает ТАСС.

«Гуманитарная помощь приходит из Китая, России, Ирана и с Кубы. Они — настоящие друзья», — сказал Мадуро.

Он также заявил, что США ранее предлагали Венесуэле материальную помощь в размере $20 млн, однако «ни один доллар не пришел».

Ранее Соединенные Штаты расширили международные санкции в отношении судов, которые занимаются экспортом топлива из Венесуэлы в обход ограничений.

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