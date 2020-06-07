Захарова: за шпионскими скандалами ФРГ «торчат уши» США

За шпионскими скандалами в Германии «торчат уши» США, пытающихся отвлечь от скандалов с их участием. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя МИД России Марию Захарову.

«Уши в Берлине у США торчат давно, десятилетиями уже. Причем такая, я бы сказала, серьезная заявка на влияние на Берлин по всем вопросам», — сказала Захарова.

Она отметила, что США пытаются отвлечь внимание от конфликтов между Вашингтоном и Берлином, а также от полезности России для Европы.

Ранее МИД Германии уведомил российского посла в Берлине Сергея Нечаева о том, что прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина, подозреваемого в хакерской атаке на Бундестаг в 2015 году. Германия заявила, что есть «веские свидетельства» того, что Бадин был сотрудником ГРУ.

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